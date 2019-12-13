Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: расклады для Шахтера

Новости спорта:Стал известен посев всех команд перед жеребьевкой 1/16 финала Лиги Европы 2019/20.

Завершился последний тур группового этапа Лиги Европы, после которого определились все участники 1/16 финала турнира. 32 команды будут распределены на сеяных и несеяных во время жеребьевки, которая состоится 16 декабря.

Одна из сеяных команд станет соперником донецкого Шахтера в 1/16 финала.

Составы корзин следующие:

Сеяные: Севилья, Мальме, Базель, ЛАСК, Селтик, Арсенал, Порту, Эспаньол, Гент, Истанбул, Брага, МЮ, Аякс, Ред Булл Зальцбург, Интер, Бенфика.

Несеяные: АПОЭЛ, Копенгаген, Хетафе, Спортинг, Клуж, Айтрахт, Рейнджерс, Лудогорец, Вольфсбург, Рома, Вулверхэмптон, АЗ, Шахтер, Байер, Олимпиакос, Брюгге.

Отметим, что клубы из одной ассоциации или из одной группы Лиги Европы на стадии 1/16 финала встретиться не могут. Несеяные команды проведут первые матчи 1/16 дома 20 февраля, а ответные встречи состоятся 27 февраля.