Все английские клубы вышли в плей-офф еврокубков впервые за 10 лет

Новости спорта:Завершились групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Все английские клубы вышли в плей-офф еврокубковых соревнований впервые с сезона-2008/09. Об этом информирует портал Squawka.

Как сообщает источник, прошло более 10 лет с того момента, как все квалифицировавшиеся в еврокубки английские команды добились права участвовать в плей-офф соревнований. В Лигу чемпионов вышли "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" с первого места в своих группах, "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси" — со второго. В Лиге Европы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" закончили групповой этап на первой строчке, "Вулверхэмптон" оформил путёвку в плей-офф со второго места.

Напомним, что в прошлом сезоне в обоих еврокубковых турнирах был сыгран английский финал. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря.