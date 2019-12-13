Пеллегрини: Возможно, в понедельник я уже не буду тренировать Вест Хэм

Новости спорта:Под руководством чилийца лондонский клуб опустился в зону вылета

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини вскоре может потерять работу. Напомним, что после 16-ти туров АПЛ лондонский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице.

«В чем я действительно нуждаюсь, так это в победе в матче. Но, возможно, в понедельник я уже не буду тренировать «Вест Хэм»», - сказал Пеллегрини.

Английская пресса утверждает, что решающим для Пеллегрини может стать матч 17-го тура, в котором «Вест Хэм» сыграет с «Саутгемптоном». Встреча состоится 14 декабря.

Ранее сообщалось, что руководство «Вест Хэма» хочет пригласить Рафаэля Бенитеса.