Ливерпуль продлил контракт с Клоппом

Новости спорта:Юрген Клопп подписал новый контракт с мерсисайдцами.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил соглашение с клубом до 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С момента назначения Клоппа в октябре 2015 года, "Ливерпуль" сделал огромные шаги вперёд в возвращении себя на главные позиции в мировом футболе. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб набрал для себя рекордные 97 очков в Премьер-лиге, но не стал чемпионом страны, однако реабилитировался и завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм Хотспур" (2:0).

На данный момент "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков в 16 матчах. Мерсисайдский клуб опережает ближайшего преследователя в лице "Лестера" на 8 очков, преимущество над "Манчестер Сити" — 14 пунктов.