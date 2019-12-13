Финал Кубка Украины может пройти в Тернополе, но там есть проблема - стадион

Новости спорта:В городе работают над устранением проблем.

Тернополь сейчас является единственным претендентом на проведение финала Кубка Украины в мае 2020 года, однако пока что Украинская ассоциация футбола не утвердила город для организации поединка.

Главная проблема - местный стадион, но в городе работают над устранением трудностей.

«К нам приезжала инспекция, которая детально изучила стадион и предоставила свои указания по поводу того, что нужно сделать и как должна выглядеть арена», - сказал Тарас Юрик, глава Федерации футбола Тернопольской области.

Центральный стадион Тернополя вмещает 15 тысяч зрителей. Главной проблемой называют отсутствие вышек для телетрансляции матчей.

Сообщается, что городу нужно будет потратить около 4-5 миллионов гривен. По информации Футбол 1, официально Тернополь может получить право провести финал на следующей неделе.