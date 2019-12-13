Неймар подаст в суд на Барселону

Новости спорта:Неймар в очередной раз будет судиться с Барселоной.

Звезда ПСЖ Неймар вновь подаст иск против своего бывшего клуба Барселоны.Бразилец заявляет, что испанский супер-клуб не выплатил ему 3,5 миллиона евро за последний год в ростере Блаугранас, об этом говорит испанские источнии.

Не так давно бразилец судился с Барселоной за 43,6 миллиона евро, но передумал, ведь надеялся, что перейдет обратно в Примеру.

По информации инсайдеров, Неймар и Барселона договорились о примирении, однако Барселона так и не выплатила эти деньги.

За Барселону в Ла Лиге он отыграл аж 123 игры, в которых отметился 68 голами. За сборную Бразилии на его счету 101 матч и 61 забитый мяч.