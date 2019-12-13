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Лидеры Барселоны восстановились к матчу с Реалом

Лидеры Барселоны восстановились к матчу с Реалом
21:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Против Реал Сосьедада Барселона сможет рассчитывать на всех сильнейших.

Защитники Барселоны Жорди Альба и Нелсон Семеду восстановились после травм и попали в заявку команды на предстоящий матч 17-го тура Ла Лиги против Реала Сосьедад, сообщает официальный сайт клуба.

Альба получил мышечную травму в матче Лиги чемпионов против Славии (0:0) в начале ноября. Семеду травмировал голень в поединке 13-го тура Ла Лиги против Сельты (4:1) 10 ноября.

Жорди в нынешнем сезоне провел 9 матчей за Барселону во всех турнирах, отметившись 1 голом. На счету Семеду 16 поединков за каталонцев и 3 ассиста.

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Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

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Хорди Альба, Барселона, Новости футбола, Нелсон Семеду.
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