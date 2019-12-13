Тренер Вальядолида объяснил, почему Лунин не играет

Новости спорта:Серхио Гонсалес считает себя не виноватым.

Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес Сориано рассказал, почему арендованный у «Реала» украинский голкипер Андрей Лунин не получает игровой практики.

«Я не должен ничего доказывать. Мы довольны Луниным, он очень хорошо тренируется. Но также мы довольны и Жорди Масипом, он тоже очень хорошо тренируется. В конце концов мы должны выбирать кого-то одного.

Лунин знал, что будет бороться за место в основе. Мы принимаем самое справедливое решение. Мы счастливы с Луниным», — сказал Сориано.

20-летний украинец перешел в клуб из одноименного города в летнее трансферное окно, но так и не дебютировал. Полная статистика здесь.