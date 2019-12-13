Игрок Челси не против перейти в Барселону

Новости спорта:Педро мечтает однажды вернуться в Барселону.

Крайний полузащитник Челси Педро рассказал, где бы хотел продолжить свою карьеру в обозримом будущем.

"Хотел бы вернуться в Барселону. Все знают, что я чувствую к клубу, и очевидно, что я был бы рад возможности вернуться. Я всегда так говорил, но это сложно", — цитирует Педро Diario AS.

Напомним, действующий контракт 32-летнего вингера с лондонцами истекает в конце сезона и стороны не планируют его продлевать. СМИ уже сообщали, что в услугах испанца заинтересован Фенербахче.

Кроме того, ранее сообщалось, что Педро и вовсе может остаться в английской Премьер-лиге, перейдя в Астон Виллу.