Моуринью пригрозил защитнику Тоттенхэма

Новости спорта:Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью провёл серьёзную беседу с защитником клуба Сержом Орье.

Португальский специалист предупредил игрока, что не будет терпеть его провокационные посты в социальных сетях.

"Я не смеюсь. Если ты думаешь, что сможешь высмеивать меня в социальных сетях, как ты это делал с другими своими бывшими тренерами, ты ошибаешься", — приводит слова Моуринью Footmercato.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Серж Орье провёл 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами и заработал красную карточку.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября, сменив на посту главного тренера Маурисио Почеттино.