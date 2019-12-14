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Моуринью пригрозил защитнику Тоттенхэма

Моуринью пригрозил защитнику Тоттенхэма
07:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью провёл серьёзную беседу с защитником клуба Сержом Орье.

Португальский специалист предупредил игрока, что не будет терпеть его провокационные посты в социальных сетях.

"Я не смеюсь. Если ты думаешь, что сможешь высмеивать меня в социальных сетях, как ты это делал с другими своими бывшими тренерами, ты ошибаешься", — приводит слова Моуринью Footmercato.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Серж Орье провёл 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами и заработал красную карточку.

Моуринью запретил игрокам Тоттенхэма пересматривать отрывки матча с Баварией

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября, сменив на посту главного тренера Маурисио Почеттино.

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ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Футбол, Новости футбола, Серж Орье.
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