Шахтер потерял позиции в клубном рейтинге УЕФА

Новости спорта:Киевское "Динамо" занимает 24-ю позицию в клубном рейтинге УЕФА.

После матчей еврокубков, прошедших на этой неделе, обнародован новый рейтинг клубов УЕФА. Он влияет на распределение корзин посева в групповых раундах еврокубков, а также на сеяный статус в квалификациях.

Лидерство в рейтинге удерживают "Реал" (134 очка) и "Барселона" (123), "Бавария" и "Атлетико" делят третью позицию (по 121).

Донецкий "Шахтер" в текущем евросезоне взял 9 баллов (включая 4 бонусных за попадание в групповой раунд ЛЧ). "Горняки" за 5 сезонов набрали 72 очка и теперь занимают 19-ю позицию. Два клуба, итальянский "Наполи" и французский "Лион", за счет бонусов за выход в 1/8 финала ЛЧ опередили оранжево-черных. Напомним, донецкий клуб был сеяным из второй корзины в групповом раунде ЛЧ уже несколько сезонов подряд.

Киевское "Динамо" в этом рейтинге занимает 24-ю позицию среди лучших клубов Европы (55 очков). В текущем неудачном сезоне у столичного клуба лишь 6 баллов, и это наихудший его результат за последние 5 лет. Но все же киевляне, в случае попадания в квалификацию Лиги чемпионов, скорее всего, будут иметь сеяный статус во всех отборочных раундах.

5-летний рейтинг УЕФА 2020 для клубов (топ-45)