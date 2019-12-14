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Шахтер потерял позиции в клубном рейтинге УЕФА

Шахтер потерял позиции в клубном рейтинге УЕФА
08:50 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Киевское "Динамо" занимает 24-ю позицию в клубном рейтинге УЕФА.

После матчей еврокубков, прошедших на этой неделе, обнародован новый рейтинг клубов УЕФА. Он влияет на распределение корзин посева в групповых раундах еврокубков, а также на сеяный статус в квалификациях.

Лидерство в рейтинге удерживают "Реал" (134 очка) и "Барселона" (123), "Бавария" и "Атлетико" делят третью позицию (по 121).

Донецкий "Шахтер" в текущем евросезоне взял 9 баллов (включая 4 бонусных за попадание в групповой раунд ЛЧ). "Горняки" за 5 сезонов набрали 72 очка и теперь занимают 19-ю позицию. Два клуба, итальянский "Наполи" и французский "Лион", за счет бонусов за выход в 1/8 финала ЛЧ опередили оранжево-черных. Напомним, донецкий клуб был сеяным из второй корзины в групповом раунде ЛЧ уже несколько сезонов подряд.

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Киевское "Динамо" в этом рейтинге занимает 24-ю позицию среди лучших клубов Европы (55 очков). В текущем неудачном сезоне у столичного клуба лишь 6 баллов, и это наихудший его результат за последние 5 лет. Но все же киевляне, в случае попадания в квалификацию Лиги чемпионов, скорее всего, будут иметь сеяный статус во всех отборочных раундах.

5-летний рейтинг УЕФА 2020 для клубов (топ-45)

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, ЛЕ.
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