Тернополь готов выделить около 5 млн гривен на проведение финала Кубка Украины

Новости спорта:Окончательное решение по месту проведения решающего матча будет принято в ближайшие дни.

Тернополь хочет провести финал Кубка Украины-2019/20, однако для этого городу нужно решить ряд проблем со стадионом. В частности, это отсутствие платформ для телетрансляций, недостаточное освещение, а также несоответствие медиа-зоны и вип-ложи.

Мэр Тернополя Сергей Надал в комментарии телеканалам Футбол заверил, что город готов выделить около пяти миллионов гривен на устранение этих недостатков.

Специальная комиссия УАФ во главе с Андреем Павелко уже проинспектировала город. Решение о месте проведения матча будет принято в ближайшие дни, а в качестве резервного стадиона, скорее всего, утвердят Арену Львов.