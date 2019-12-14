Рибери пропустит около двух месяцев

Новости спорта:Рибери из-за травмы не сможет помочь Фиорентине определенный срок.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери пропустит длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Ansa.

Рибери получил повреждение правой лодыжки в матче с Лечче (0:1) в конце ноября и с тех пор находился в лазарете.

В этот уикенд француз отправится в Германию, где перенесет хирургическое вмешательство. По информации источника, восстановление опытного вингера займет около двух месяцев.

Рибери перешел в Фиорентину прошлым летом на правах свободного агента из Баварии. В текущем сезоне 36-летний игрок провел 11 поединков в футболке "фиалок", отличившись двумя голами и двумя ассистами.