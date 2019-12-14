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Французского министра облили водой во время футбольного матча (Видео)

Французского министра облили водой во время футбольного матча (Видео)
13:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook

Новости спорта:Инцидент случился, когда чиновница решила покинуть стадион.

Во время матча 16-го тура третьего по силе дивизиона Франции "Ред Стар 93" с "Кевийи Руан" болельщики облили водой министра страны по делам молодёжи и спорта Роксану Марасиняню.

Инцидент случился во время второго тайма, когда чиновница решила покинуть стадион. После разговора с министром на повышенных тонах болельщики обрызгали её водой.

Матч "Ред Стар 93" с командой "Кевийи Руан" завершился победой первой команды со счётом 1:0.

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Отметим, что Марасиняню является бывшей пловчихой. Главными её достижениями в бассейне стали победы на чемпионатах мира и Европы, а также завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2000 года, которые состоялись в Сиднее (Австралия).

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Футбол, Видео, Новости футбола, Роксана Марасиняню.
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