Французского министра облили водой во время футбольного матча (Видео)

Новости спорта:Инцидент случился, когда чиновница решила покинуть стадион.

Во время матча 16-го тура третьего по силе дивизиона Франции "Ред Стар 93" с "Кевийи Руан" болельщики облили водой министра страны по делам молодёжи и спорта Роксану Марасиняню.

Инцидент случился во время второго тайма, когда чиновница решила покинуть стадион. После разговора с министром на повышенных тонах болельщики обрызгали её водой.

Матч "Ред Стар 93" с командой "Кевийи Руан" завершился победой первой команды со счётом 1:0.

Отметим, что Марасиняню является бывшей пловчихой. Главными её достижениями в бассейне стали победы на чемпионатах мира и Европы, а также завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2000 года, которые состоялись в Сиднее (Австралия).