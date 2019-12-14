Французского министра облили водой во время футбольного матча (Видео)

Во время матча 16-го тура третьего по силе дивизиона Франции "Ред Стар 93" с "Кевийи Руан" болельщики облили водой министра страны по делам молодёжи и спорта Роксану Марасиняню.
Инцидент случился во время второго тайма, когда чиновница решила покинуть стадион. После разговора с министром на повышенных тонах болельщики обрызгали её водой.
Матч "Ред Стар 93" с командой "Кевийи Руан" завершился победой первой команды со счётом 1:0.
#FFrancilienblog
Voici la vidéo complète de l'#exfiltration musclée de la Ministre des sports, Roxana #Maracineanu, par une partie des supporters audoniens. #REDQRM #Bauer #Maracineanu #Macron #ReformeRetraites pic.twitter.com/qAnFHFZ2O6
— Dominique De BEVEC (@de_Bevec) December 14, 2019
Отметим, что Марасиняню является бывшей пловчихой. Главными её достижениями в бассейне стали победы на чемпионатах мира и Европы, а также завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2000 года, которые состоялись в Сиднее (Австралия).