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Атлетико интересуется форвардом Челси

Атлетико интересуется форвардом Челси
16:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Атлетико нацелилось на форварда сборной Франции Оливье Жиру.

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру заинтересовал Атлетико, об сообщает ряд английский и французских источников.

Мадридский клуб собирается усилить нападение в зимнее трансферное окно. Главной целью является ак раз подписание французского форварда.

Фаворитом в борьбе считается Интер, который возглавляет Антонио Конте, успевший поработать с французом в Челси. К Жиру проявляет интерес и ряд других клубов топ-чемпионатов.

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В нынешнем сезоне игрок сборной Франции сыграл за Челси лишь семь игр, забив один мяч.

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Челси, Оливье Жиру, Новости спорта, Атлетико, Новости футбола.
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