Атлетико интересуется форвардом Челси

Новости спорта:Атлетико нацелилось на форварда сборной Франции Оливье Жиру.

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру заинтересовал Атлетико, об сообщает ряд английский и французских источников.

Мадридский клуб собирается усилить нападение в зимнее трансферное окно. Главной целью является ак раз подписание французского форварда.

Фаворитом в борьбе считается Интер, который возглавляет Антонио Конте, успевший поработать с французом в Челси. К Жиру проявляет интерес и ряд других клубов топ-чемпионатов.

В нынешнем сезоне игрок сборной Франции сыграл за Челси лишь семь игр, забив один мяч.