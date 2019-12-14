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Клубы из Катара присматриваются к форварду Ювентуса: все действия Манджукича

Клубы из Катара присматриваются к форварду Ювентуса: все действия Манджукича
16:20 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Марио Манджукич может покинуть Ювентус уже в январе.

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может продолжить карьеру в Катаре, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В услугах 33-летнего хорвата заинтересованы местные Аль-Райян, Аль-Гарафа и Аль-Духаиль. Все стороны готовы предложить форварду более шести миллионов евро зарплаты в год.

Турнирная таблица чемпионата Катара:

Как видим, на хорвата претендует тройка лидеров местного чемпионата. Аль-Райян занимает второе место, отставая от лидера Аль-Духаиля на 4 очка, а Гарафа замыкает тройку лидеров.

Действующий контракт Марио со Старой синьорой истекает летом 2021 года.

Настоящий голеадор: Марио Манджукич принес немало побед "Юве":

В новом сезоне Манджукич ни разу не сыграл за Ювентус под руководством Маурицио Сарри. За прошлый сезон он забил 10 голов в 33 матчах во всех турнирах.

Напомним, после матчей Лиги Европы (результатыЮвентус обратил внимание на юных звезд Базеля: кем интересуются боссы туринцев

Ювентус занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии и отстает от лидирующего Интера на два очка.

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ФК Ювентус, Марио Манджукич, ФК Аль-Гарафа, Футбол, Новости футбола, ФК Аль-Райян.
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