Заявка Динамо на матч против Десны: есть неожиданности

Тренерский штаб Динамо во главе с Алексеем Михайличенко назвал заявку команды на предстоящий матч 18-го тура Favbet Лиги против Десны, сообщает официальный сайт киевлян.
В Чернигов вместе с командой не отправились нападающий Артем Беседин и Жерсон Родригес. Украинский форвард не поможет Динамо из-за повреждения.
Также с Десной не сыграет защитник Томаш Кадар. Центрбек был удален в матче 17-го тура УПЛ против Зари (2:1).
Беседин в нынешнем сезоне провел 23 матча за Динамо во всех турнирах, отметившись 8 голами. На счету Родригеса 12 поединков и 2 гола.
Динамо идет на 4-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги. В случае победы над Десной киевляне поднимутся на вторую позицию.
Матч Десна — Динамо состоится завтра, 15 декабря. Начало поединка в 14:00 по киевскому времени.
Вратари: Бущан, Бойко
Защитники: Кенджера, Шабанов, Миколенко, Попов
Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Караваев, Вербич, Де Пена, Шапаренко, Цитаишвили
Форвард: Соль.