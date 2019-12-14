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Заявка Динамо на матч против Десны: есть неожиданности

Заявка Динамо на матч против Десны: есть неожиданности
19:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Тренерский штаб Динамо во главе с Алексеем Михайличенко назвал заявку команды на предстоящий матч 18-го тура Favbet Лиги против Десны.

Тренерский штаб Динамо во главе с Алексеем Михайличенко назвал заявку команды на предстоящий матч 18-го тура Favbet Лиги против Десны, сообщает официальный сайт киевлян.

В Чернигов вместе с командой не отправились нападающий Артем Беседин и Жерсон Родригес. Украинский форвард не поможет Динамо из-за повреждения.

Также с Десной не сыграет защитник Томаш Кадар. Центрбек был удален в матче 17-го тура УПЛ против Зари (2:1).

Беседин в нынешнем сезоне провел 23 матча за Динамо во всех турнирах, отметившись 8 голами. На счету Родригеса 12 поединков и 2 гола.

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Динамо идет на 4-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги. В случае победы над Десной киевляне поднимутся на вторую позицию.

Матч Десна — Динамо состоится завтра, 15 декабря. Начало поединка в 14:00 по киевскому времени.

Вратари: Бущан, Бойко

Защитники: Кенджера, Шабанов, Миколенко, Попов

Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Караваев, Вербич, Де Пена, Шапаренко, Цитаишвили

Форвард: Соль.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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