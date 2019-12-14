Скачать
Суббота, 14.12.2019
Владимир Кличко получил почетную награду в Германии
Владимир Кличко получил почетную награду в Германии
Cнигур уступила в финале турнира Al Habtoor
Cнигур уступила в финале турнира Al Habtoor
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Определился первый полуфиналист клубного чемпионата мира (Фото, Видео)
Определился первый полуфиналист клубного чемпионата мира (Фото, Видео)

Пушка Мораеса, шедевр Леднева: обзор матча Заря - Шахтер (Видео)

Пушка Мораеса, шедевр Леднева: обзор матча Заря - Шахтер (Видео)
21:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Луганская Заря минимально уступила Шахтеру в матче 18-го тура УПЛ.

В поединке восемнадцатого тура УПЛ луганская Заря минимально уступила донецкому Шахтеру (1:2).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Заря — Шахтер 1:2

Голы: Леднев, 61 — Мораес, 54, Марлос, 83 (с пенальти)

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Иванисеня — Юрченко, Кочергин, Леднев — Кабаев (Будковский, 88), Лунев (Русин, 58)

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Патрик, Маркос Антонио (Майкон, 85) — Марлос, Коваленко (Тете, 65), Коноплянка — Мораес (Дентиньо, 88)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
02 Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдет женская эстафета и мужская гонка преследования
03 Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
04 Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине
05 Ребров, Хацкевич, Михайличенко: Бурда назвал лучшего наставника Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь