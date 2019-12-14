Пушка Мораеса, шедевр Леднева: обзор матча Заря - Шахтер (Видео)

В поединке восемнадцатого тура УПЛ луганская Заря минимально уступила донецкому Шахтеру (1:2).
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Заря — Шахтер 1:2
Голы: Леднев, 61 — Мораес, 54, Марлос, 83 (с пенальти)
Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Иванисеня — Юрченко, Кочергин, Леднев — Кабаев (Будковский, 88), Лунев (Русин, 58)
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Патрик, Маркос Антонио (Майкон, 85) — Марлос, Коваленко (Тете, 65), Коноплянка — Мораес (Дентиньо, 88)