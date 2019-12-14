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Наполи провалил первый матч под руководством Гаттузо

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Наполи провалил первый матч под руководством Гаттузо
21:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наполи проиграл Парме в первом матче после назначения Дженнаро Гаттузо.

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» проиграл «Парме» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло, ему ассистировали судьи на линиях Маттео Боттегони и Давиде Империале.

Счет был открыт в начале матча, на 4-й минуте автором забитого мяча стал Деян Кулушевски. В середине второго тайма неаполитанский клуб восстановил равновесие, отличился Аркадиуш Милик, которому ассистировал Дрис Мертенс. Победу гостям принёс Жервиньо, отличившийся на 93-й минуте.

Матч стал первым для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который сменил Карло Анчелотти.

«Парма», набрав 24 очка, вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (21) — на 8-м месте.

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