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Монтеррей вышел в полуфинал КЧМ-2020, где сыграет с Ливерпулем (Фото, Видео)
21:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мексиканский Монтеррей обыграл Аль-Садд из Катара в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира

Мексиканский Монтеррей обыграл Аль-Садд (3:2) из Катара в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Монтеррей вышел вперед в середине первого тайма усилиями Леонеля Ванджони. Перед перерывом Рохелио Фунес Мори удвоил преимущество мексиканцев.

В середине второго тайма Аль-Садд сократил отставание. Точный удар на счету Багдада Бунеджаха. На 77-й минуте Родольфо Писарро забил третий гол Монтеррея в матче.

Обзор матча:

В концовке встречи Абделькарим Хассан вновь сократил отставание катарского клуба, но сравнять счет Аль-Садд не сумел.

В полуфинале Монтеррей сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА Ливерпулем. Во втором матче 1/2 финала встретятся Фламенго и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

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ФК Ливерпуль, КЧМ, Клубный Чемпионат Мира, ФК Монтеррей.
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