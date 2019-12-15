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Бавария и Боруссия Д разгромили соперников в Бундеслиге (Видео)

Бавария и Боруссия Д разгромили соперников в Бундеслиге (Видео)
11:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Лидеры Бундеслиги добыли синхронные победы в Германии.

В поединке 15-го тура Бундеслиги Бавария на своем поле разгромила Вердер. 

Победа позволила вернуться мюнхенцам вернуться в зону Лиги чемпионов, а бременцы расположились максимально близко к зоне переходных матчей.

Бавария - Вердер 6:1

Голы: Коутиньо, 45, 63, 78, Левандовски, 45+4, 72, Мюллер, 75 – Рашика, 24

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг (Перишич, 46), Алаба, Дэвис – Горецка (Мюллер, 70), Киммих, Алькантара – Гнабри, Левандовски, Коутиньо (Сингх, 82)

Вердер: Павленка – Селасси (Фридль, 45+2), Велькович, Гросс – Шахин — Ланг, Эггештайн, Классен, Аугустинссон – Осако (Битенкур, 67), Рашика (Бартельс, 86)

Предупреждения: Павар, Боатенг – Гросс, Фридль.

Завершился поединок 16-го тура чемпионата Германии, в котором дортмундская Боруссия в гостях легко обыграла Майнц. "Шмели" набрали 29 пунктов и продолжают единолично занимать третьем место, а "карнавальники" опустились на 14-е место.

Майнц - Боруссия Д 0:4

Голы: Ройс, 32, Санчо, 66, Азар, 69, Шульц, 84

Майнц: Центнер — Озтунали, Сент-Джаст, Фернандес, Ниахате, Карикол — Баку, Кунде (Бросински, 86), Боэтиус (Максим, 76) — Салаи (Матета, 81), Куайсон

Боруссия Д: Бюрки — Загаду, Хуммельс, Аканжи — Шульц, Брандт (Дауд, 81), Вайгль, Хакими — Санчо (Алькасер, 85), Ройс (Гетце, 73), Азар

Предупреждения: Сент-Джаст

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