Немецкая команда ушла с поля из-за расистских оскорблений, ведя в счете

Новости спорта:На 68-й минуте матча представители берлинской команды приняли решение не продолжать игру c Ауэрбахом и покинули поле..

Юношеская команда "Герты" U16 покинула поле во время матча с "Ауэрбахом" из-за оскорблений на почве расизма.

По ходу встречи футболисты "Герты" несколько раз подверглись расистским оскорблениям со стороны соперников. На 68-й минуте матча представители берлинской команды приняли решение не продолжать игру и ушли с поля. У тому моменту счёт в матче был в пользу "Герты" — 2:0.

"Существуют ситуации, в которых футбол становится для нас второстепенным. Мы несём ответственность перед собой, своими игроками и обществом. Мы очень серьёзно относимся к этой ответственности, поэтому приняли единственно правильное решение не продолжать матч в таких условиях. В такой ситуации для нас важнее ценности, чем победа или поражение на поле", — приводит слова члена исполнительного совета "Герты" Пола Койтера официальный сайт берлинской команды.