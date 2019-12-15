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Клуб серии С предложил выгодный контракт Ибрагимовичу

Клуб серии С предложил выгодный контракт Ибрагимовичу
13:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Малоизвестный итальянский клуб хочет видеть в своем составе опытного шведа.

Руководитель итальянского клуба «Монца», выступающего в итальянской Серии С, Адриано Галлиани заявил, что клуб предложил контракт шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.

«После того как президент клуба Сильвио Берлускони дал мне разрешение, я сделал предложение агенту Ибрагимовича. Райола предложил мне поговорить напрямую со Златаном. Мы предложили игроку контракт на два с половиной года. Я сказал Златану: „Приходи к нам, и через два года мы будем в Серии А“», — приводит слова Галлиани Correre della sera.

Ранее сообщалось, что в услугах шведского футболиста также заинтересованы «Милан» и «Наполи».

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В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца года.

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Златан Ибрагимович, Монца, Новости спорта, Новости футбола, Серия С.
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