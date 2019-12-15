Лэмпард недоволен самым дорогим вратарем мира

Новости спорта:Лэмпард хочет видеть в Челси нового вратаря.

По сообщению Bleacher Report, Фрэнк Лэмпард попросил у Челси приобрести нового голкипера. Кепа Аррисабалага, который был приобретен за рекордные для вратарей 80 миллионов евро два года назад, не оправдывает ожидания наставника «синих».

Неуверенная игра испанца не позволяет лондонцам претендовать на высокие места в АПЛ. Так в 17 матчах АПЛ нынешнего сезона Кепа пропустил 25 мячей.

При этом страж ворот нередко ошибался, как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Контракт голкипера с лондонским клубом действует до лета 2025 года.

Следующим летом Челси выйдет на трансферный рынок, чтобы осуществить трансфер голкипера, который составит конкуренцию Кепе. К тому же по окончании сезона Челси наверняка покинет 38-летний Вилли Кабальеро, который считается вторым номером команды.