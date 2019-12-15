Дубль Роналду помог Ювентусу обыграть Удинезе

Новости спорта:Ювентус временно вышел на первое место в Серии А.

В поединке 16-го тура чемпионата Италии туринский Ювентус на своем поле уверенно обыграл Удинезе со счетом 3:1.

Ювентус — Удинезе 3:1

Голы: Роналду, 9, 37, Бонуччи, 45 — Пуссетто, 90 +4

Ювентус: Буффон — Демирал, Бонуччи (де Лигт, 76), Де Шильо, Данило — Матюиди, Бентанкур, Рабьо — Игуаин (Дуглас Коста, 80), Роналду, Дибала (Бернардески, 75).

Удинезе: Муссо — тер Авест, Де Майо, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен (Нестеровски, 87) — Фофана, де Пауль (Уолас, 67), Мандрагора — Лазанья, Окака Чука (Пуссетто, 61).

Предупреждения: Дибала — Нюйтинк

Главным героем встречи стал форвард Криштиану Роналду, который оформил в ворота соперника дубль.

Благодаря этой победе туринцы временно стали лидерами турнирной таблицы Серии А, однако у их главного конкурента Интера еще остается один матч в запасе.