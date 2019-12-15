Тоттенхэм вырвал победу над Вулверхэмптоном

Новости спорта:При Жозе Моуриньо "шпоры" набрали неплохой ход.

В поединке 17-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм под руководством Жозе Моуриньо на выезде победил Вулверхэмптон.

Шпоры быстро отрыли счет в этой игре усилиями Лукаса Моуры. В конце первого тайма Эрик Дайер мог забить второй мяч Тоттенхэма, но попал в штангу.

После перерыва футболистам Вулверхэмптона удалось сравнять счет, после того как сумел забить Адама Траоре. А в компенсированное время точный удар Яна Вертонгена принес лондонцам победу.

Таким образом, Тоттенхэм набрал 26 очков и занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ. У Вулверхэмптона 24 очка и 8 позиция.