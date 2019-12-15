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Тоттенхэм вырвал победу над Вулверхэмптоном

Тоттенхэм вырвал победу над Вулверхэмптоном
18:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:При Жозе Моуриньо "шпоры" набрали неплохой ход.

В поединке 17-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм под руководством Жозе Моуриньо на выезде победил Вулверхэмптон.

Шпоры быстро отрыли счет в этой игре усилиями Лукаса Моуры. В конце первого тайма Эрик Дайер мог забить второй мяч Тоттенхэма, но попал в штангу.

После перерыва футболистам Вулверхэмптона удалось сравнять счет, после того как сумел забить Адама Траоре. А в компенсированное время точный удар Яна Вертонгена принес лондонцам победу.

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Таким образом, Тоттенхэм набрал 26 очков и занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ. У Вулверхэмптона 24 очка и 8 позиция.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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