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Манчестер Юнайтед не смог продолжить свою победную серию в АПЛ

Манчестер Юнайтед не смог продолжить свою победную серию в АПЛ
18:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:МЮ поделил очки с Эвертоном.

В матче 17-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем стадионе сыграл вничью с Эвертоном.

Первый гол в матче был забит в конце первого тайма, когда после навеса с углового мяч попал в Виктора Линделефа и залетел в ворота Давида Де Хеа. Интересно, что перед этим испанский страж ворот МЮ получил рукой в лицо от одного из игроков Эвертона, но даже после просмотра видеоповтора судья засчитал гол.

Но уже после перерыва Красным дьяволам удалось сравнять счет: вышедший на замену Мэйсон Гринвуд точным ударом пробил Джордана Пикфорда.

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После этой игры Манчестер Юнайтед занимает 6 место в турнирной таблице, в активе команды 25 очков. У Эвертона 16 позиция и 18 пунктов.

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АПЛ, МЮ, Новости спорта, Новости футбола, Эвертон.
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