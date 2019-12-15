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"Я горжусь своими парнями": тренер Арсенала прокомментировал поражение от МС

"Я горжусь своими парнями": тренер Арсенала прокомментировал поражение от МС
22:20 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Фредрик Юнгберг не считает поражение от МС катастрофой.

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал разгром от «Манчестер Сити» (0:3) в 17-м туре АПЛ.

«Это демонстрирует уровень «Манчестер Сити». Свой уровень показал Кевин де Брюйне. Мы работали над структурой нашей игры, в том эпизоде пять наших игроков противостояли двоим, но они все равно забили. 

«Ман Сити» – чемпион Англии. Я был горд ребятами. Посмотрите на возраст нашего состава, которым мы заканчивали игру, он совсем молодой.

У меня было ощущение, что мы неплохо играли и держали мяч. Нам не хватило финальной искры, и когда ты довольно рано проигрываешь 0:2 или 0:3, это выбивает из колеи.

Игроки проявили характер, но при счете 0:3 играть тяжело. Посмотрите на ценники игроков «Сити», которые вышли на замену. У нас вышла одна молодежь. Разница колоссальная, но я все равно горжусь парнями», – сказал Юнгберг.

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ФК Ман Сити, АПЛ, Арсенал, Новости футбола.
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