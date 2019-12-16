Юный талант МЮ подставил Сульшера (Видео)

Курьезный момент произошел в матче 17-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Эвертоном.
Во втором тайме на поле готовился выйти 18-летний нападающий "красных дьяволов" Мейсон Гринвуд. Камера зафиксировала момент, когда он стоял на бровке и внимательно изучал тактические наработки своей команды.
Видео курьезного момента:
Manchester United's tactics exposed pic.twitter.com/axGO3KnVXi— Football Daily (@footballdaily) 15 декабря 2019 г.
Интересно, что изучение материалов помогло Гринвуду - спустя почти 10 минут после выходу на замену именно он забил гол и сравнял счет 1:1. Так матч и завершился.