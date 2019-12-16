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Сегодня жеребьевка Лиги Европы: Шахтер узнает соперника

Сегодня жеребьевка Лиги Европы: Шахтер узнает соперника
09:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Начало - в 14:00 по киевскому времени.

Сегодня Шахтер узнает имя соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Перед жеребьевкой Горняки попали в число несеянных команд.

Учитывая, что Шахтер вылетел в ЛЕ, заняв третье место в Лиге чемпионов, команда Луиша Каштру на этой стадии может получить любого из сеяных соперников. Ни украинских клубов, ни российских, с которых бы развели Шахтер на этой стадии, попросту нет.

Сеяные: Аякс, Арсенал, Базель, Бенфика, Брага, Селтик, Эспаньол, Гент, Интер, Башакшехир, ЛАСК, Мальме, Манчестер Юнайтед, Порту, Зальцбург, Севилья

Несеяные: АПОЭЛ, АЗ Алкмар, Байер, Клуж, Брюгге, Копенгаген, Айнтрахт, Хетафе, Лудогорец, Олимпиакос, Рейнджерс, Рома, Шахтер, Спортинг, Вольфсбург, Вулверхэмптон

Помимо Шахтера, в плей-офф Лиги Европы могли попасть еще два украинских клуба — Динамо и Александрия. Однако обе команды не смогли выйти в эту стадию.

Матчи 1/16 финала ЛЕ состоятся 20 и 27 февраля следующего года. 28 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала турнира.

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Начало жеребьевки Лиги Европы — в 14:00 по киевскому времени. Перед этим своих соперников узнают команды Лиги чемпионов.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, Новости спорта.
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