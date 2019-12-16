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Экс-форвард сборной Украины раскритиковал Кадара

Экс-форвард сборной Украины раскритиковал Кадара
10:51 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Сергей Нагорняк жестко прошелся по некоторым легионерам киевского Динамо.

Бывший форвард сборной Украины Сергей Нагорняк высказался об игре иностранных футболистов киевского «Динамо». По мнению футболиста, большинство легионеров не соответствуют уровню украинской команды.

«Я уже говорил, что в киевском «Динамо» выступают легионеры, которые и на 50 процентов не отвечают уровню команды. Можем даже по персоналиям. Где Соль, где Родригес? Взять, например, матч с «Лугано», посмотреть на игру Кендзеры, Кадара... Ну это просто...

Как нас приучили: иностранец, который приходит в клуб, должен быть на две головы выше своего исполнителя. А когда приезжают футболисты просто, извините, никакие! Сначала я думал, что Кендзера обладает какой-то скоростью. Но он по амплуа — защитник, значит должен защищать ворота. А он в каждой игре «привозит» мячи! С «Зарей», с «Лугано, когда игрок оказался у него за спиной. О Кадаре я вообще ничего не хочу говорить. В матчах ветеранов люди в 40 лет быстрее бегают, чем он в своем возрасте. Это не уровень киевского «Динамо», понимаете?!

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Единственный иностранец, который более-менее что-то умеет это — Вербич. Возможно, немного эмоционально, но мне иногда жалко наших ребят», — сказал Нагорняк в эфире программы «Профутбол».

 

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Сергей Нагорняк, Тамаш Кадар.
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