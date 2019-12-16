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Ван Боммель уволен с поста наставника ПСВ

Ван Боммель уволен с поста наставника ПСВ
11:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Марк ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ.

Марк ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ, сообщает официальный сайт клуба. Причиной расторжения контракта с голландцем стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне.

«ПСВ — клуб, в котором все стараются помочь друг другу и поддержать в сложной ситуации. Интересы клуба всегда стоят превыше личных амбиций. Для нас это болезненное решение и мы сделали все, чтобы переломить ход ситуации. Как видим, это не принесло результат — такое падение для ПСВ недостойно», — цитирует слова директора клуба Туна Гербрандса официальный сайт ПСВ.

Марк ван Боммель играл за ПСВ в качестве футболиста в 1999-2005 годах, а также в сезоне-2012/13. В футболке клуба он четырежды выигрывал чемпионат Нидерландов. Также на счету ван Боммеля успешные выступления за Фортуну, Барселону, Баварию, Милан и сборную Нидерландов, за которую экс-хавбек провел 79 матчей (10 голов).

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Ван Боммель был назначен на пост главного тренера ПСВ в июне прошлого года, где он сменил ушедшего в Фенербахче Коку. Марк ван Боммель ранее работал тренером команды ПСВ U-19, а также ассистентом Берта ван Марвейка в сборной Саудовской Аравии.

В текущем сезоне ПСВ занимает четвертую строчку в турнирной таблице Эредивизии. Отставание от лидера Аякса составляет десять очков. В Лиге Европы голландцы не смогли пробиться в плей-офф, пропустив вперед по итогам группового раунда ЛАСК и Спортинг.

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ПСВ, Футбол, Новости футбола, Марк ван Боммель.
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