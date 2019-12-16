Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Динамо победило Десну и вернулось на второе место
Динамо победило Десну и вернулось на второе место
Бойко посетил Лигу Смеха, где встретил Усика (Фото)
Бойко посетил Лигу Смеха, где встретил Усика (Фото)
Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хохфильцене 15.12.19
Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хохфильцене 15.12.19

Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
14:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Противником донецкого "Шахтера" в плей-оффе Лиги Европы стал португальский футбольный клуб

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20.

Противником украинского футбольного клуба "Шахтер" в плей-оффе Лиги Европы стал ФК "Бенфика".

На этой стадии турнира Украину будет представлять лишь донецкий "Шахтер", которому не удалось обыграть итальянскую "Аталанту" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Киевскому "Динамо" и "Александрии" чего-то не хватило чтобы выйти из своих квартетов на групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Всего в жеребьевке участвовали 32 команды: 12 победителей групп Лиги Европы УЕФА и 12 обладателей вторых мест, а также восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Их поделили на две группы. Кто заработал больше 6 баллов – стал сеяным, кто нет – несеянным. "Кроты" попали во вторую.

Известно, что первая игра плей-оффа ЛЕ для "Шахтера" состоится на домашнем поле ОСК "Металлист" 20 февраля. Вторая игра пройдет 27 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
02 Манчестер Сити уверенно разобрался с Арсеналом
03 Бойко посетил Лигу Смеха, где встретил Усика (Фото)
04 Даллас хочет получить суперзвезду НБА
05 Роналду прокомментировал победу над Удинезе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь