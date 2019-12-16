Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

Новости спорта:Противником донецкого "Шахтера" в плей-оффе Лиги Европы стал португальский футбольный клуб

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20.

Противником украинского футбольного клуба "Шахтер" в плей-оффе Лиги Европы стал ФК "Бенфика".

На этой стадии турнира Украину будет представлять лишь донецкий "Шахтер", которому не удалось обыграть итальянскую "Аталанту" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Киевскому "Динамо" и "Александрии" чего-то не хватило чтобы выйти из своих квартетов на групповом этапе Лиги Европы.

Всего в жеребьевке участвовали 32 команды: 12 победителей групп Лиги Европы УЕФА и 12 обладателей вторых мест, а также восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Их поделили на две группы. Кто заработал больше 6 баллов – стал сеяным, кто нет – несеянным. "Кроты" попали во вторую.

Известно, что первая игра плей-оффа ЛЕ для "Шахтера" состоится на домашнем поле ОСК "Металлист" 20 февраля. Вторая игра пройдет 27 февраля.