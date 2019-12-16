Футболисты Динамо запретили Вербичу подходить к фанатам (Видео)

Новости спорта:Бущан и другие футболисты не дали игроку подойти к трибунам.

Футболисты Динамо после матча с Десной запретили Вербичу подходить к фанатам, сообщает FootballHub.

Полузащитник киевлян после игры отправился к трибунам, однако Георгий Бущан и друие игроки начали активно ему махать руками с требованиями вернуться назад.

Отметим, что в матче 18-го тура УПЛ с Десной Вербич не реализовал пенальти на 94-й минуте. 11-метровый удар был назначен за фол голкипера черниговцев Евгения Паста против Вербича. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу киевлян.

Динамо ушло на зимний перерыв в статусе второй команды чемпионата Украины. В активе киевлян 36 очков. Отставание от Шахтера составляет 14 очков.

Ранее сообщалось, что ультрас Динамо на своем канале в Telegram рассказали детали поединка против Десны (1: 0) в 18-м туре чемпионата Украины. Они отметили, что после игры к ним подошел только Сергей Сидорчук и сообщил, что футболисты банально испугались подходить к сектору, ожидая физической расправы.