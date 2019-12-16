Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Бойко посетил Лигу Смеха, где встретил Усика (Фото)
Бойко посетил Лигу Смеха, где встретил Усика (Фото)
Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хохфильцене 15.12.19
Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хохфильцене 15.12.19

Футболисты Динамо запретили Вербичу подходить к фанатам (Видео)

Футболисты Динамо запретили Вербичу подходить к фанатам (Видео)
13:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бущан и другие футболисты не дали игроку подойти к трибунам.

Футболисты Динамо после матча с Десной запретили Вербичу подходить к фанатам, сообщает FootballHub.

Полузащитник киевлян после игры отправился к трибунам, однако Георгий Бущан и друие игроки начали активно ему махать руками с требованиями вернуться назад.

Отметим, что в матче 18-го тура УПЛ с Десной Вербич не реализовал пенальти на 94-й минуте. 11-метровый удар был назначен за фол голкипера черниговцев Евгения Паста против Вербича. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу киевлян.

Динамо ушло на зимний перерыв в статусе второй команды чемпионата Украины. В активе киевлян 36 очков. Отставание от Шахтера составляет 14 очков.

Ранее сообщалось, что ультрас Динамо на своем канале в Telegram рассказали детали поединка против Десны (1: 0) в 18-м туре чемпионата Украины. Они отметили, что после игры к ним подошел только Сергей Сидорчук и сообщил, что футболисты банально испугались подходить к сектору, ожидая физической расправы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
02 Манчестер Сити уверенно разобрался с Арсеналом
03 Бойко посетил Лигу Смеха, где встретил Усика (Фото)
04 Даллас хочет получить суперзвезду НБА
05 Роналду прокомментировал победу над Удинезе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь