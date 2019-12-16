Экс-вратарь сборной Испании мог возглавить Карпаты

Новости спорта:Андрес Палоп мог получить работу в УПЛ.

Экс-вратарь «Севильи» Андрес Палоп рассказал, что бывший вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук предлагал ему стать тренером «Карпат».

«Давно знаю Олега Смалийчука. В Испании у него хорошая репутация как у футбольного агента. Однажды он предлагал мне возглавить «Карпаты».

В принципе, это было интересное предложение, но был вынужден отказать по семейным обстоятельствам», – сказал Палоп.

Украинским болельщикам он памятен голом в ворота Шахтера в матче Кубка УЕФА 2006-2007. Стоит напомнить, что в 2008 году он стал Чемпионом Европы в составе сборной Испании, хоть и не разу не вышел на поле.