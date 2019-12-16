Эвертон планирует пригласить на пост тренера опытного итальянца

Новости спорта:Английский клуб питает надежду заполучить именитого итальянца.

Экс-тренер "Наполи" Карло Анчелотти - главный кандидат на пост главного тренера "Эвертона", об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

По информации источника, "Эвертон" контактировал с итальянским специалистом. Переговоры между клубом и тренером по-прежнему продолжаются.

Также была информация, что в число претендентов попал и Дэвид Мойес, который по-прежнему может вернуться в "Эвертон" на одну из руководящих должностей.

Итальянский специалист возглавлял "Наполи" с мая 2018 года. "Эвертон" располагается на данный момент на 16-м месте в английской Премьер-лиге. Мерсисайдский клуб имеет в активе 18 очков в 17 турах чемпионата.