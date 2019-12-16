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ФИФА подала иски против Блаттера и Платини

ФИФА подала иски против Блаттера и Платини
17:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:ФИФА подала иски в швейцарский суд против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента ФИФА Мишеля Платини.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) требует возвращения 2 миллионов евро, необоснованно выплаченных Мишелю Платини еще в феврале 2011 года. Об этом сообщает Ua-football со ссылкой на пресслужбу ФИФА.

“16 декабря ФИФА официально подала иски в швейцарский суд против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента ФИФА Мишеля Платини. Это следует из единогласной резолюции, недавно принятой Комитетом по управлению ФИФА, в которой говорится о том, что ФИФА обязана вернуть средства, незаконно выплаченные одним бывшим чиновником другому”, - говорится в сообщении.

Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии подтвердил, что этот подарок в размере 2 миллионов евро должен рассматриваться как "необоснованная выплата".

Сами Йозеф Блаттер и Мишель Платини отрицают какие-либо нарушения со своей стороны.

Как сообщалось, в 2014 году Платини стал фигурантом коррупционного скандала в связи с избранием хозяев кубков мира по футболу 2018 года в России и 2022 года в Катаре.

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Комитет по вопросам этики ФИФА в 2015 году отстранил Платини от должности президента УЕФА сначала на 90 дней, потом его дисквалифицировали на 8 лет, а еще позже этот срок был сокращен до четырех.

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Суд, ФИФА, Мишель Платини, Новости футбола, Йозеф Блаттер.
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