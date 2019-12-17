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Михайличенко обратился к фанатам Динамо

Михайличенко обратился к фанатам Динамо
08:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Наставник Динамо что фанаты должны поддерживать команду и в горе, и в радости.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко после неубедительного отрезка в Лиге Европе и УПЛ высказался насчет того, как фанаты должны поддерживать любимую команду.

"Легко быть с командой, когда у нее все получается и есть результат. Но бывают и непредвиденные моменты, и тяжелые матчи, и не заслуженный, может быть, результат.

Мне кажется, что настоящий болельщик всегда должен быть с командой. Обязательно с командой. И верить в нее", - рассказал украинский специалист в интервью ПроФутболу.

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Ранее Михайличенко рассказывал о планах команды на зимний перерыв.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Алексей Михайличенко, Новости футбола.
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