Михайличенко обратился к фанатам Динамо

Новости спорта:Наставник Динамо что фанаты должны поддерживать команду и в горе, и в радости.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко после неубедительного отрезка в Лиге Европе и УПЛ высказался насчет того, как фанаты должны поддерживать любимую команду.

"Легко быть с командой, когда у нее все получается и есть результат. Но бывают и непредвиденные моменты, и тяжелые матчи, и не заслуженный, может быть, результат.

Мне кажется, что настоящий болельщик всегда должен быть с командой. Обязательно с командой. И верить в нее", - рассказал украинский специалист в интервью ПроФутболу.

Ранее Михайличенко рассказывал о планах команды на зимний перерыв.