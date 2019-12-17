Михайличенко обратился к фанатам Динамо

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко после неубедительного отрезка в Лиге Европе и УПЛ высказался насчет того, как фанаты должны поддерживать любимую команду.
"Легко быть с командой, когда у нее все получается и есть результат. Но бывают и непредвиденные моменты, и тяжелые матчи, и не заслуженный, может быть, результат.
Мне кажется, что настоящий болельщик всегда должен быть с командой. Обязательно с командой. И верить в нее", - рассказал украинский специалист в интервью ПроФутболу.
Ранее Михайличенко рассказывал о планах команды на зимний перерыв.