Защитник Шахтера: Бенфика - хорошая команда

Новости спорта:Валерий Бондарь прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой Горняки сыграют с Бенфикой. По словам центрбека, противостояние с португальским клубом привлечет большое внимание со стороны футбольных болельщиков и экспертов.

«Я видел, какие возможные соперники были на жеребьевке. Нам оставались команды, занявшие первые места на групповом этапе ЛЕ, и клубы, вылетевшие из ЛЧ. Все серьезные и тяжелые соперники. Поэтому я считаю, что жребий для нас хороший».

«Смотрел последний матч Бенфики против Зенита. Это очень серьезная и сильная команда. Думаю, будут два очень серьезных матча, которые привлекут большое внимание болельщиков и всех футбольных экспертов. Я считаю, что нам по силам эта команда и мы сможем пройти дальше», — цитирует игрока ua.tribuna.com со ссылкой на телеканал Футбол 1/2.

Бондарь в текущем сезоне провел в составе Горняков семь игр, забив один мяч.

Шахтер проведет первый матч против Бенфики в Харькове 20 февраля. Ответный поединок состоится в Лиссабоне 27 февраля.

Горняки ушли на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице УПЛ. На первый зимний сбор футболисты Шахтера отправятся 20 января.