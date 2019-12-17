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Зидан: Вокруг Эль-Классико слишком много разговоров

Зидан: Вокруг Эль-Классико слишком много разговоров
15:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Зинедин Зидан накануне перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги против Барселоны заявил, что всем необходимо сконцентрироваться на футболе.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан накануне перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги против Барселоны заявил, что всем необходимо сконцентрироваться на футболе, а не на каких-либо возможных провокациях. 

«Мы должны направить все наши силы на футбольное поле. Наши мысли должны быть только об иигре — все остальное может обсуждаться на протяжении недели. Мы сконцентрированы на матче — больше ни о чем не думаем. Тоже самое касается и бригады арбитров. Они тоже хотят делать свою работу качественно. А люди, которые придут на стадион, хотят посмотреть только футбол и не думать о ем-то еще», — цитирует слова Зидана As.

«Моя работа заключается в том, чтобы тренировать футболистов Реала. Я не беспокоюсь об арбитрах или о высказываниях кого-то еще. Вокруг Эль-Классико слишком много разговоров — давайте будет думать о завтрашней игре и о том, как мы подарим удовольствие болельщикам на стадионе и возле телеэкранов».

Сегодня сообщалось о том, что Барселона и Реал приняли решение жить в одном отеле накануне Эль-Классико. Кроме того, игроки обеих команд отправятся на Камп Ноу из отеля София синхронно двумя автобусами.

Ранее стало известно, что каталонская полиция обеспокоена проведением Эль-Классико 18 декабря и может не обеспечить полную безопасность проведения матча. Из-за этого испанская федерация футбола провела экстренное совещание по поводу мер безопасности перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги между Барселоной и Реалом, где обсудила все возможные сценарии развития при проведении встречи.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу подтвердил, что матч между каталонским клубом и мадридским Реалом, намеченный на 18 декабря, состоится без всяких изменений.

Изначально встреча должна была состояться в субботу, 26 октября, но была отменена из-за беспорядков в Каталонии. Матч 10-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом был перенесен на 18 декабря. Решение о переносе игры было принято Комитетом по проведению соревнований.

Барселона и Реал лидируют в Ла Лиге с 35 очками. Каталонцы опережают команду Зидана по дополнительным показателям.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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