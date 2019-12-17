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Ван Дейк стал игроком года в Англии

Ван Дейк стал игроком года в Англии
16:20 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Еще одна награда для голландца Вирджила ван Дейка.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал обладателем очередной индивидуальной награды, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний футболист был признан лучшим игроком 2019 года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков.

В голосовании Вирджил обошёл Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм Хотспур»), Джейми Варди («Лестер Сити»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и своего одноклубника Садио Мане.

«Я очень признателен за эту награду, она значит многое для меня. Спасибо болельщикам по всей стране, которые голосовали за меня. Надеюсь, я смогу продолжать делать то же, что и сейчас, становиться лучше и помогать своей команде», - сказал ван Дейк.

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Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в сезоне-2018/19 по версии Ассоциации профессиональных футболистов и самой лиги, а также завоевал приз лучшему игроку года от УЕФА.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Чемпионат Англии, Вирджил Ван Дейк.
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