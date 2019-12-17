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Зозуля намерен выйти на публику

Зозуля намерен выйти на публику
17:51 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:У Зозули есть в планах выйти на публику, чтобы озвучить мысли по ситуации с фанами «Райо».

Ведущий «Циганик Live» на FootballHub Игорь Цыганык рассказал о разговоре с Романом Зозулей после оскорблений со стороны фанов «Райо Вальекано».

«Говорил с Зозулей. По разговору понял, что абсолютно сознательно все делает, знает, почему это делает, и что происходит на самом деле.

Футболисты «Альбасете», зная о трудных отношениях Зозули с фанами «Райо», поддержали Зозулю перед выездом на матч. Сказали, что будут в любом случае за Рому. Если будут оскорбления, они будут его защищать.

Зозуля сказал, что нынешний коллектив в «Альбасете» напоминает ему тот, что был в «Днепре», где все были друг за друга.

Роме очень приятно, что в Испании много людей понимают, что эта история проплаченная. Это пропагандистская история не так против одного человека, а как против украинца, который будет защищать свою страну. Так же понимает сам Зозуля.

У Зозули есть в планах выйти на публику, возможно, с пресс-конференцией, чтобы озвучить свои мысли по этому поводу. Люди в Испании абсолютно не разбираются в наших реалиях, им нужно объяснить.

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Ему написал Хуанде Рамос со словами поддержки и сказал, что Рома теперь в центре испанского футбола», – сказал Цыганык.

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Сборная Украины, Новости спорта, Роман Зозуля, Игорь Цыганык.
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