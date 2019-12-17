Сборная Украины сыграет в новой форме на Евро-2020

Во время отбора к Евро-2020 национальная футбольная сборная Украины в группе с чемпионами Европы не потерпела ни одного поражения, заняла первое место и досрочно завоевала путевку в финальный турнир.
В финальной стадии чемпионата Европы команда Андрея Шевченко будет играть в форме Joma нового образца, сообщает пресс служба УАФ.
"Именно с компанией Joma мы начали подготовку к матчам Евро. Сейчас Украинская ассоциация футбола вместе со своим техническим партнером работает над разработкой нового дизайна формы, в которой сборная Украины выступит во время финальной части Евро-2020", - отмечается в сообщении.