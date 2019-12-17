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Одноклубником Ярмоленко может стать форвард Реала

Одноклубником Ярмоленко может стать форвард Реала
22:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Форвард не оправдал надежды Зинедина Зидана.

Нападающий сборной Сербии и мадридского Реала Лука Йович может стать одноклубником Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.

По информации испанского портала Fichajes, речь идет пока лишь об аренде талантливого футболиста.

Нападающий может перебраться в Англию уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Лука Йович перешел в мадридский Реал из Айнтрахта летом 2019 года за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Йович сыграл за "сливочных" 13 матчей, в которых сумел забить лишь 1 гол.

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Ранее сообщалось, что Реал поборется за талантливого игрока французского Ренна.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Зинедин Зидан, Андрей Ярмоленко, Лука Йович.
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