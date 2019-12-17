Одноклубником Ярмоленко может стать форвард Реала

Нападающий сборной Сербии и мадридского Реала Лука Йович может стать одноклубником Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.
По информации испанского портала Fichajes, речь идет пока лишь об аренде талантливого футболиста.
Нападающий может перебраться в Англию уже в зимнее трансферное окно.
Напомним, Лука Йович перешел в мадридский Реал из Айнтрахта летом 2019 года за 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Йович сыграл за "сливочных" 13 матчей, в которых сумел забить лишь 1 гол.
Ранее сообщалось, что Реал поборется за талантливого игрока французского Ренна.