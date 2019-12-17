Скрипник: Заря играет в футбол, который нравится многим

Новости спорта:Главный тренер луганчан подвел итоги первой части сезона.

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвёл итоги завершившейся осенней части чемпионата.

- Виктор Анатольевич, насколько, как вы считаете, вам удалось изменить команду за сравнительно небольшой участок времени? Эксперты отмечают наш значительный прогресс.

- В прошлом сезоне я «Зарю» не тренировал, как вы помните. Когда я пришёл сюда, то начал тренировать команду как и планировал. Я очень благодарен ребятам за ту работу, которую они провели. Делается акцент на тактику и на то мастерство, которое у нас есть. Я ребят узнавал, просматривал, находил их сильные и слабые стороны и нашёл тактику, оптимальную для этих ребят. Мы играем в футбол, который нравится многим. Будем стараться только улучшать все наши показатели.

- Вы привили команде новый стиль и новую схему 4-1-3-2. В Украине не каждый рискнёт играть, используя подобную тактику.

- Когда тренер приходит куда-либо работать, он знакомится с теми футболистами, которые у него есть. С лигой и страной, где, собственно, происходит футбол. Да, я анализировал и смотрел, понял, что у нас хватит ресурсов, чтобы играть по такой схеме. Она делает акцент на атаку, но нужны исполнители для этого, которые в «Заре» есть. А то, что в Украине редко её используют – это дело каждого. Каждый играет по-своему. Мы решили так и не думаю, что прогадали. Позитива и хороших игр у нас больше, чем негатива. Но есть куда расти, что поправлять и улучшать. Большую роль играет и атмосфера в команде. Когда тренер требует, ребята делают то, что он говорит и это приносит результат, то это и есть те слагаемые, которые приносят успех. Мы хорошо смотримся и при этом растём.

- С вашим приходом «Заря» значительно изменила тактическое построение. Вам откровенно импонирует игра на атаку, что у нас и получается. Вы при этом неоднократно отмечаете, что вас интересует не только результат, но и зрелищная игра.

- Объясню вам: если в работе была бы рутина, то в один день можно прийти на работу и решить, что ничего не хочется делать. У нас наоборот. Мы заряжаемся работой. Она приносит удовольствие как в тренировках, так и в хороших играх. Всё это даёт результат и удовольствие. А место в турнирной таблице подстёгивает нас, подчёркивая то, что работа идёт. Стараемся, чтобы не было рутины, вносим разнообразие в рабочий процесс. Но я стараюсь сохранить тенденцию атакующего футбола, в который я играл в «Вердере», пропустив его, так сказать, через себя. Такой стиль для меня не нов. Я благодарен ребятам за самоотдачу и понимание нововведений. Но мы не просто пришли и сказали, что будем, мол играть так. Мы постоянно общаемся, разговариваем, обсуждаем, анализируем, улучшаемся, стараемся. Такой наш процесс.

- В интервью генеральный директор клуба Сергей Рафаилов сказал, что будет разговаривать с вами относительно того, какие позиции вам хотелось бы укрепить.

- Всегда хочется улучшить каждую линию понемногу. Одного защитника, одного полузащитника, одного нападающего. В каждую линию по игроку, который может нас улучшить. Это будет оптимально и будем надеяться, что так и будет.

- Когда вы пришли в команду, то предельно откровенно поговорили с несколькими игроками, честно сказав, что пути с командой у них не сходятся. Будет ли такой разговор с кем-либо в этот перерыв?

- Рано пока об этом говорить. Да, недовольные своей ситуацией есть, ведь они мало играют, но они и должны быть. Я всегда отношусь к этому с пониманием и стараюсь быть честным со всеми. Глаза не уберу, когда встречу этого парня в следующий раз. Так что, принимают решение футболисты и каждый знает, что им делать. Если будет предложение относительно покупки нашего игрока, то будем смотреть, что это будет за клуб. «Заря», не секрет, получает доход после продажи игроков, но это нормально. Половина Европы так живёт. Исполнители у нас действительно хорошие и грех было бы видеть отсутствие интереса со стороны других клубов к нашим футболистам. Уверен, будут и такие, которых мы увидим и в футболке сборной, и в более сильных европейских чемпионатах.

- Насколько плотно вы обращаете внимание на молодёжь? Возьмёте кого-то на сборы?

- Мы постоянно смотрим нашу молодёжь. Есть ребята, которые выделяются, и мы даём им толчок о том, что они не забыты. Берём их на тренировки. В то же время скажу, что никаких подарков им не будет. Всё только через труд. Они хорошо играют, стараются. Они молодцы. Мы стараемся их подтягивать под основу.

- Из 18 матчей почти половину мы сыграли на ноль и это при варьировании состава. Это говорит и о конкуренции, и о том, что у каждого есть шанс.

- У команды, начиная с раздевалки, должна быть согласованность. У нас с этим полный порядок. Я всегда честен с ними. Никогда не лукавлю и на чёрное белое я не скажу. Не буду относиться к одному так, а к другому иначе. Футбол – это такая штука, что если ты его обманешь, потом он обманет тебя. Если я говорю, что футболист не играет в составе, то могу аргументировать почему. В то же время, никогда не буду держать на скамье игрока, который заслуживает, чтобы играть. Моральных бонусов у меня ни для кого нет.

Представьте неделю тренировок. Это подготовка, а если перефразировать, так называемые лекции. А на выходных игра. Это экзамен. Проверка той подготовки, которую футболисты прошли за неделю. А потом снова подготовка. Для меня все равны, все одинаковы. А футбольные поле – это мерило, где мы выбираем.

- На игре с «Шахтёром» присутствовал скаут «Манчестер Юнайтед». Если он, предположим, смотрел нашу команду, то на кого он бы обратил внимание?

- Отвечу честно: на всех по чуть-чуть. Если я упомяну кого-то одного, а остальных нет – это будет неправильно. Я их всех ценю и всеми дорожу.

- Мы классно играем с сильными соперниками, которые играют сами и дают играть нам. Но что делать с командами, которые принципиально ставят «автобус»?

- Популярный вопрос. Говорю честно, что каждый день думаю над этим. Я не могу заказывать стиль, прося команды играть в открытый футбол. Вот «Олимпик» сыграл с нами открыто и получил в Киеве от нас пять голов. Я к тому что каждый тренер подходит к играм, исходя из возможностей команды. А если мы не вскрыли оборону соперника, значит она сыграла лучше, чем наша атака. Игра во Львове была показательной. Для них ничья была хорошим результатом, а мы ещё неделю от этого отходили.

- Что можете сказать, в принципе, об украинском чемпионате после возвращения на Родину?

- Достаточно конкурентоспособный чемпионат. Одна команда очень сильно выделяется, есть группа команд, у которой серьёзная борьба в первой шестёрке. У нас, повторюсь, были потери очков с некоторыми командами, которые, скорее всего, в первую шестёрку не попадут. Хотя было бы неинтересно, если бы всё было прогнозируемо и читалось до игры.

- Какие у вас планы на отпуск?

- Семья. Это мой главный план, который всегда со мной. У меня будет время, чтобы повидать детей. Но после Нового Года уже буду в Украине, так как 13 января «Заря» уже выйдет из отпуска, – сказал Скрипник.

Напомним, «Заря» ушла на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, проигрывая «Динамо» два очка.