Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс

Место проведения спарринга подтвердила Федерация футбола Франции, сообщает президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.
Встреча Франция — Украина состоится 27 марта. Также в марте сине-желтые проведут спарринг против сборной Польши. Поединок состоится на стадионе Шленски в Хожуве 31 марта.
Украина планирует дома провести один из спаррингов непосредственно перед стартом Евро-2020. Соперниками команды Андрея Шевченко в июне могут стать Венгрия или Уэльс — в этих играх заинтересован тренерский штаб.
Ранее сообщалось, что в мае сине-желтые могут сыграть товарищеский матч против сборной Кипра. Встреча предположительно пройдет в Харькове.
В групповом раунде чемпионата Европы-2020 сборная Украины сыграет с командами Австрии и Нидерландов. Еще один участник группы определится в следующем году по итогам стыковых матчей.