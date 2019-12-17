Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс

Новости спорта:Товарищеский матч между сборными Франции и Украины пройдет в Париже на стадионе Стад де Франс.

Место проведения спарринга подтвердила Федерация футбола Франции, сообщает президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.

Встреча Франция — Украина состоится 27 марта. Также в марте сине-желтые проведут спарринг против сборной Польши. Поединок состоится на стадионе Шленски в Хожуве 31 марта.

Украина планирует дома провести один из спаррингов непосредственно перед стартом Евро-2020. Соперниками команды Андрея Шевченко в июне могут стать Венгрия или Уэльс — в этих играх заинтересован тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что в мае сине-желтые могут сыграть товарищеский матч против сборной Кипра. Встреча предположительно пройдет в Харькове.

В групповом раунде чемпионата Европы-2020 сборная Украины сыграет с командами Австрии и Нидерландов. Еще один участник группы определится в следующем году по итогам стыковых матчей.