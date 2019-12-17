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Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс

Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс
20:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Товарищеский матч между сборными Франции и Украины пройдет в Париже на стадионе Стад де Франс.

Место проведения спарринга подтвердила Федерация футбола Франции, сообщает президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.

Встреча Франция — Украина состоится 27 марта. Также в марте сине-желтые проведут спарринг против сборной Польши. Поединок состоится на стадионе Шленски в Хожуве 31 марта.

Украина планирует дома провести один из спаррингов непосредственно перед стартом Евро-2020. Соперниками команды Андрея Шевченко в июне могут стать Венгрия или Уэльс — в этих играх заинтересован тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что в мае сине-желтые могут сыграть товарищеский матч против сборной Кипра. Встреча предположительно пройдет в Харькове.

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В групповом раунде чемпионата Европы-2020 сборная Украины сыграет с командами Австрии и Нидерландов. Еще один участник группы определится в следующем году по итогам стыковых матчей.

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Сборная Франции, Сборная Украины, Евро-2020, Стад де Франс.
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