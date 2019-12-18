Лидер Боруссии установил уникальный рекорд

Новости спорта:Джейдон Санчо установил новый рекорд немецкой Бундеслиги.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо установил новый рекорд немецкой Бундеслиги.

Англичанин стал самым молодым футболистом, которому удалось забить 22 гола в элитном дивизионе Германии. Вчера Санчо забил Лейпцигу (3:3) в возрасте 19 лет и 267 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Хорсту Кеппелю — 19 лет и 269 дней. Он был установлен еще в 1968 году.

Всего в нынешнем сезоне на счету Санчо 12 голов и 13 результативных передач в 23 матчах дортмундцев во всех турнирах.

После вчерашней результативной ничьей Боруссия занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.