Барселона - Реал: где и когда смотреть Эль-Класико

Новости спорта:Сегодня в Барселоне состоится первое Эль-Класико сезона.

В среду, 18 декабря. на Камп Ноу состоится перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании Барселона - Реал.

В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 2". Начало в 21:00 по киевскому времени.

После 17 туров Ла Лиги обе команды имеют в активе по 35 очков, "Барселона" находится на первом месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

За всю историю команды сыграли между собой 242 раза в официальных матчах. "Барселона" одержала 96 побед, а "Реал" – 95. 51 раз была зафиксирована ничья.

Промо матча

Накануне появились заявки команд на матч: заявка "сине-гранатовых" и заявка "сливочных".