Ливерпуль - Монтерей: где и когда смотреть полуфинал КЧМ

Новости спорта:В среду, 18 декабря, "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Монтерреем" в рамках клубного чемпионата мира по футболу.

В среду, 18 декабря мексиканский "Монтеррей" встретится с английским "Ливерпулем" в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира. Матч состоится в Катаре в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, первый финалист уже известен. Фламенго обыграл Аль-Хиляль в полуфинале клубного чемпионата мира.

Игру Монтеррей - Ливерпуль покажут на UA-Перший лишь в записи (22:55). В прямом эфире матч можно будет увидеть на российском телеканале "Матч! Футбол 2" или онлайн в интернете (МЕГОГО или на UА-Перший онлайн).

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. "Монтеррей" выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.