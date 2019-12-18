Ливерпуль - Монтерей: где и когда смотреть полуфинал КЧМ

В среду, 18 декабря мексиканский "Монтеррей" встретится с английским "Ливерпулем" в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира. Матч состоится в Катаре в 19:30 по киевскому времени.
Напомним, первый финалист уже известен. Фламенго обыграл Аль-Хиляль в полуфинале клубного чемпионата мира.
Игру Монтеррей - Ливерпуль покажут на UA-Перший лишь в записи (22:55). В прямом эфире матч можно будет увидеть на российском телеканале "Матч! Футбол 2" или онлайн в интернете (МЕГОГО или на UА-Перший онлайн).
В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. "Монтеррей" выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.