Бавария подпишет одноклубника Зинченко в январе

Новости спорта:Лерой Сане хочет перебраться в Баварию уже в январе следующего года.

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане хочет перебраться в Баварию уже в январе следующего года, сообщает Bild.

Контракт немца с Горожанами истекает летом 2021 года, и чемпиону Германии придется договариваться с английской стороной о трансфере.

Сане не играл с августа из-за повреждения крестообразной связки, и это может сказаться на его цене. За здорового игрока Сити минувшим летом просил у Баварии 150 миллионов евро.

При этом возвращение Лероя на поле ожидается только к февралю следующего года.

Ранее немецкое издание уже сообщало, что Сане отказался от продления действующего контракта с Манчестер Сити.

Бавария на сегодняшний день занимает только пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги и отстает от лидирующего Лейпцига, сыгравшего на матч больше, на 7 очков.